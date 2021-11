Financiënminister Diependaele heeft corona: “Heeft naast mijn begroting nu ook mezelf stevig te pakken”

Regering heeft akkoord over verplichte vaccinatie voor zorgmede­wer­kers

Het federale kernkabinet is het vrijdagavond na een hele dag onderhandelen eens geworden over een regeling voor de vaccinatieplicht in de zorg. Vanaf 1 januari krijgt het zorgpersoneel drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert wordt ontslagen en krijgt dan meteen een volledige werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.

19 november