Financiële waakhond waarschuwt voor frauduleuze beleggingsplatformen

“Verwar­mings­ke­tel stuk, kapotte muren en ontdooide diepvries”: nieuwe digitale meters zorgen voor problemen

De installatie van de digitale meters zorgt op verschillende plaatsen in Vlaanderen voor problemen. Vaak gaat het goed, soms gaat het grondig mis, waardoor gezinnen zonder verwarming of elektriciteit komen te zitten. “Uitzonderingen”, beweert Fluvius. Al laten de berichten in onze mailbox weinig aan de verbeelding over. “Nadat de installateur de oude meter had afgebroken, lagen er brokstukken … in ons bad.”