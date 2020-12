Filosoof Ignaas Devisch kritisch voor vaccinatiestrategie: “Zwaar offer om aan jongeren te vragen om nog tot in najaar op vaccin te wachten”

Volgens Ignaas Devisch zijn er enkele zaken misgelopen bij de voorbereiding van het ethisch advies over de vaccinatievolgorde. De keuze wie als eerste aan de beurt moet komen, is té snel genomen, vindt de hoogleraar medische filosofie aan de UGent die tevens lid is van de Hoge Gezondheidsraad die de volgorde heeft opgesteld.

Zo heeft Devisch kritiek op de procedure, de timing en de snelheid. “Gegeven de urgentie zijn de adviezen onder een enorme tijdsdruk tot stand gekomen. En ik denk dat er een aantal fouten en cours de route zijn gemaakt - in die zin dat er heel weinig overleg is gebeurd en dat er verschillende instellingen op hun eigen manier adviezen hebben voorbereid”, legt de hoogleraar uit in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Het was bijvoorbeeld perfect mogelijk geweest om in april al één werkgroep samen te stellen, want we wisten natuurlijk dat die vaccins er zouden aankomen. Er is dus een vorm van laattijdigheid geweest. Hierdoor hebben we een aantal kansen gemist.”

De oefening had volgens Devisch dus sneller én grondiger gekund, maar de filosoof heeft ook kritiek op de vaccinatievolgorde zelf. In ons land is er namelijk voor gekozen om eerst de bewoners van de woonzorgcentra te vaccineren en geleidelijk aan op te bouwen richting jongere mensen. Maar is dit de juiste strategie?

“Dat is natuurlijk het fundamentele debat. En welke keuze je ook maakt, je zal altijd mensen frustreren of teleurstellen”, meent Devisch. “Als ik het internationaal bekijk, dan zie ik dat quasi altijd eerst de zorgverleners aan bod komen.”

Afwijkende keuze

Volgens de hoogleraar hebben we in België toch een ietwat afwijkende keuze gemaakt door eerst de bewoners van de woonzorgcentra samen met de betrokken zorgverleners te vaccineren en pas dan de mensen die in de ziekenhuizen werken.

“Daar had ik er zelf voor geopteerd om eerst alle zorgverleners te laten inenten én pas dan de bewoners. Maar goed, elke keuze is voor discussie vatbaar.” Devisch vindt dat we vooral een beetje snel over het debat zijn heengegaan. “Gaan we dan pas in het najaar de jongeren kunnen inenten? Dat is een heel moeilijke kwestie.”

“Wanneer je eerst de jongeren inent, dan gaan de ouderen zeggen ‘ja maar, wij zijn kwetsbaar’. En dat is waar, zij zijn kwetsbaarder”, beaamt de filosoof. “Maar gesteld dat we efficiënter de vaccins hadden besteld en dat de tijd die er overheen gaat korter zou zijn geweest, dan waren die keuzes misschien minder moeilijk geweest.”

“Het is een enorm zwaar offer om aan jongeren te vragen om nog tot in het najaar op een vaccin te wachten”, aldus de filosoof die ervoor openstaat om de strategie bij te sturen.

“We moeten ook de flexibiliteit hebben - gesteld dat we vroeger aan vaccins geraken - om hier en daar wat bij te sturen. Maar het is wel belangrijk dat we die bijsturing dan doen op basis van goede argumentatie”, besluit Devisch.

