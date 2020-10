Filosoof geeft eerste hulp bij ‘onmogelijke’ vragen van kinderen: “Begin met te zeggen dat je het zelf niet weet”

Eerlijk is eerlijk: nog niet zo lang geleden was het niet eens lastig om kinderen de mond te snoeren. Zinnen als 'waarom? daarom!' of 'omdat ik het zeg' volstonden als antwoord. "Vijftig, zestig jaar geleden leerden kinderen om op te kijken naar mensen zoals hun ouders, de leerkracht of de pastoor", zegt Ignaas Devisch, hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent. "Als zo'n autoriteit sprak, gingen we ervan uit dat het wáár was wat die vertelde. Verder moesten we niet zoeken naar het antwoord op de vraag: 'hoe weten we of iets waar is?'"