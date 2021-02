Filmpje toont in 2 minuten hoe coronavirus zich voorbije jaar in ons land verspreidde

Schoten Schoten hangt vol met eenhoorns voor verongeluk­te Loes (7)

26 februari De Antwerpse gemeente Schoten is diep geraakt door het overlijden van Loes de Laat (7), die woensdag in een tragisch verkeersongeval het leven liet. Overal duiken afbeeldingen op van een eenhoorn, nadat de familie via sociale media een emotionele oproep deed. “Ze was helemaal weg van hartjes, glitters en unicorns dus hang alsjeblieft iets op.” Loes wordt donderdag begraven. De plechtigheid is via een livestream te volgen.