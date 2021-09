Filip Dewinter opent parlementair jaar door ontslag El Kaouakibi te vragen

El Kaouakibi kwam vorig jaar in opspraak vanwege mogelijke subsidiefraude met haar dansproject Let’s Go Urban en andere vzw’s. Open Vld startte daarop de procedure om haar uit de partij te zetten, waarna het parlementslid zelf de beslissing nam om haar partijkaart in te leveren.



Vandaag zetelt El Kaouakibi als onafhankelijke in het Vlaams Parlement, al liet ze zich niet meer zien in het halfrond. El Kaouakibi is sinds oktober vorig jaar officieel in ziekteverlof. Dat ziekteverlof liep af op 31 augustus, maar werd verlengd tot eind november, met een nieuw ziektebriefje.