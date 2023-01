Filezwaarte nog niet op precorona-niveau

De filezwaarte lag in november op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op gemiddeld 705 kilometeruren (equivalent van 100 kilometer file gedurende een uur of 200 kilometer gedurende een half uur) per werkdag. Dat is afgerond 29 procent hoger dan in november 2021. Maar het cijfer ligt nog steeds lager dan tijdens de laatste novembermaand voor de coronacrisis, in november 2019. Toen ging het om 762 kilometeruren, of acht procent meer dan vorig jaar.