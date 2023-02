Filezwaarte in januari in Vlaanderen terug op niveau van voor coronapandemie

In januari bedroeg de filezwaarte 755 kilometeruren (equivalent van 100 kilometer file gedurende een uur of 200 kilometer gedurende een half uur) per werkdag. "Dat wil zeggen dat er in de twaalf voorafgaande maanden (februari 2022-januari 2023) elke werkdag gemiddeld 755 kilometer file was gedurende een uur lang", legt Statistiek Vlaanderen uit. Vorig jaar ging het om 556 kilometeruren, in 2019 lag dat cijfer op 754 kilometeruren.