Files weer langer dan voor corona, vooral in Antwerpen en Brussel is het lang stilstaan

Ruiselede/Tielt/Pittem/Ardooie Krijgt N37 upgrade als verkeers­ader tussen E40 in Aalter en Roeselare? Betrokken gemeenten raken het niet eens over herinde­ling als ‘Vlaamse Hoofdweg’

De burgemeesters van Tielt, Ruiselede, Ardooie en Pittem raken het niet eens over een herindeling van de N37 tussen Aalter en Roeselare als ‘Vlaamse Hoofdweg’. Die herindeling zou betekenen dat de baan aangepast kan worden om meer verkeer van en naar de E40 te slikken. Kleine zijstraten zouden afgesloten worden en fietsers zouden op een parallelweg aangewezen zijn. Vooral Ardooie, waar de N37 het dichtst bebouwd is, ziet dat absoluut niet zitten. “Vooraleer we een rapport of een uitgetekend plan gezien hebben, kunnen we hier onmogelijk akkoord mee gaan”, aldus Karlos Callens.

10 juni