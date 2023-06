Fileleed bereikt recordhoogte: elke werkdag staat gemiddeld 795 ‘kilometeruur’ file

De files op de Vlaamse hoofdwegen blijven aanzwengelen. In mei klokte het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in Vlaanderen af op 795 kilometeruren file per werkdag, zo meldt Statistiek Vlaanderen vrijdag. Het gaat om de op één na hoogste waarde sinds de start van de metingen. Enkel in mei 2018 kwam deze file-indicator nog hoger uit, op 800 kilometeruren.

In de twaalf voorafgaande maanden, van juni 2022 tot en met mei, was er elke werkdag gemiddeld 795 kilometer file gedurende 1 uur lang.

De filezwaarte was de voorbije jaren blijven stijgen tot een piek in mei 2018. Tot aan de vooravond van de coronacrisis bleef de filegraadmeter op één maand na boven de 750 kilometeruren per werkdag kamperen op een hoog peil. Vanaf maart 2020 was er een forse daling door de coronacrisis, met een dieptepunt van 316 kilometeruren per werkdag in maart 2021. Vanaf april 2021 steeg het jaargemiddelde van de filezwaarte opnieuw. “De filezwaarte in mei 2023 haalde de op één na hoogste waarde sinds het begin van de metingen.”

De regio’s Antwerpen en Brussel blijven de fileklassiekers met de meeste en langste files. In het Gentse en de rest van Vlaanderen is er veel minder fileverkeer op de hoofdwegen. Regio Antwerpen was in mei goed voor 416 kilometeruren file per werkdag. Voor Brussel was er een waarde van 293.

Kilometeruur

Met filezwaarte doelt Statistiek Vlaanderen op de gemiddelde omvang van de files. De indicator combineert filelengte met fileduur, en wordt uitgedrukt in kilometeruren. Honderd kilometeruren is bijvoorbeeld het equivalent van 100 kilometer file gedurende 1 uur of 200 kilometer file gedurende een half uur.