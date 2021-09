Filedruk ligt nu al hoger dan voor de coronacrisis: “Als dit een voorbode is voor de komende maanden, dan hou ik mijn hart vast”

Waar komt het mooie weer plots vandaan en hoelang zal het nog duren?

13:40 Nog tot en met woensdag krijgen we heerlijk nazomerweer, met temperaturen tot 27 graden en hier en daar wat hoge bewolking. Later deze week zien de weerkaarten er onstabieler uit en is er kans op onweersbuien. “Maar na deze korte onderbreking krijgen we ook volgende week nog zonnig en droog weer, met temperaturen die doen denken aan mooie lentedagen", legt onze weerexpert Martijn Peters uit.