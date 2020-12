Fietser die kniestoot gaf aan meisje riskeert 1 jaar cel: “Hij wist naar eigen zeggen niet dat hij haar aangereden had”

De fietser die een meisje van vijf jaar een kniestoot gaf toen ze aan het wandelen was met haar familie in de Hoge Venen moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Dat zegt openbaar aanklager Vanessa Clérin. De man, een zestiger, staat terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige. “Hij legde uit dat hij niet wist dat hij het meisje aangereden had”, klinkt het. De man riskeert nu een jaar cel.

Het incident gebeurde op kerstdag in de omgeving van de Baraque Michel. De beelden circuleerden nadien via sociale media. De federale politie lanceerde gisteren een opsporingsbericht voor de man.

"Na deze oproep tot getuigen bood de fietser, die uit de regio Verviers komt, zich aan bij de politie. Hij werd verhoord en hij kreeg nadien een dagvaarding voor de correctionele rechtbank in februari", zegt Clérin.

Geen excuses

Tijdens zijn verhoor hield de fietser vol dat het onopzettelijk gebeurde. "Hij legde uit dat hij niet wist dat hij het meisje aangereden had", zegt Clérin.

Het parket denkt daar na analyse van de beelden anders over. Hij moet zich verantwoorden voor slagen en verwondingen en riskeert een celstraf van een jaar.

De fietser had eerder zelf ook al gebeld met Patrick Mpasa, de vader van het meisje. Excuses kwamen er volgens Sudinfo echter niet, hij wilde vooral zijn visie op de feiten geven.

Fietsbel

Mpasa was samen met zijn echtgenote en hun twee jonge kinderen aan het wandelen op een smal pad toen een veldrijder achter hen naderde. In de video is een geluid te horen dat kan doorgaan voor een soort fietsbel. Het vijfjarig meisje Neïa en haar moeder hoorden hem echter niet.

De fietser wilde niet vertragen en vond het nodig zijn knie uit te steken. Hij raakte het meisje in de bovenrug, waardoor ze ten val kwam. Alsof er niets aan de hand was, zette de gehaaste veldrijder zijn tocht verder. Het kind was fel geschrokken en liep gelukkig geen verwondingen op. Een onthutste Patrick legde het tafereel met zijn smartphone vast.

“Pas op”

In de beelden is “pas op, pas op” te horen. De vader - zelf veelvuldig fietser - kon de man staande houden. Die verklaarde dat hij zijn bel had gebruikt.

De GRACQ, de Franstalige evenknie van de Fietsersbond, is alvast niet te spreken over “het onacceptabele gedrag”. Als fietser moet hij sowieso prioriteit verlenen ten aanzien van de zwakkere weggebruikers. “En deze regel geldt ook voor paden in natuurgebied. De fietser wil zijn tempo behouden, maar dit rechtvaardigt zijn optreden helemaal niet.” Het is niet duidelijk of de man wel mocht fietsen op de route in kwestie.