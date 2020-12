Fietser die kniestoot gaf aan kind (5) geïdentificeerd, ouders krijgen telefoontje met zijn visie op de feiten

De fietser die op kerstdag een vijfjarig kind een kniestoot gaf in de omgeving van Baraque Michel in Jalhay, zou nu zelf naar de ouders van het meisje gebeld hebben om uitleg te geven. Dat meldt Sudinfo. Het bewuste incident heeft veel verontwaardiging veroorzaakt op sociale media. De politie heeft de man inmiddels geïdentificeerd.

Het incident gebeurde vrijdag 25 december rond 15.08 uur. “Het meisje was samen met haar familie aan het wandelen. Wanneer de fietser hen voorbij wou steken, duwde hij haar met zijn knie opzij waardoor het meisje op de grond viel”, luidde het in het opsporingsbericht. Het incident veroorzaakte ophef op sociale media.

Niet alleen aan eventuele getuigen werd gevraagd om contact op te nemen met de politie, ook aan de fietser zelf werd dat gevraagd. De familie had na het voorval een klacht ingediend.

Ondertussen blijkt de gezochte man contact te hebben opgenomen met Patrick Mpasa, de vader van het meisje, zo meldt Sudinfo. Maar excuses kwamen er volgens de nieuwssite niet. De fietser, die zijn naam niet bekendmaakte, wilde vooral zijn visie op de feiten geven. De familie wil daar echter geen genoegen mee nemen. Ook op sociale media heeft het incident veel ophef veroorzaakt nadat de vader een filmpje van het voorval had gepost.

Fietsbel

Op kerstdag trokken Patrick Mpasa, zijn echtgenote en hun twee jonge kinderen naar de Baraque Michel. Het gezin was aan het wandelen op een smal pad toen een veldrijder achter hen naderde. In de massaal gedeelde video is een geluid te horen dat kan doorgaan voor een soort fietsbel. Het vijfjarig meisje Neïa en haar moeder hoorden hem in ieder geval niet.

De fietser wilde niet vertragen en vond het nodig een ‘sanctie’ uit te delen. Op het moment dat hij het kind voorbijreed, aarzelde de man niet om zijn knie uit te steken. Hij raakte het meisje in de bovenrug waardoor ze ten val kwam. Alsof er niets aan de hand was, zette de gehaaste veldrijder zijn tocht verder. Het kind was fel geschrokken en liep gelukkig geen verwondingen op. Een onthutste Patrick legde het tafereel met zijn smartphone vast.

“Onacceptabel”

In de beelden is “pas op, pas op” te horen. De vader - zelf veelvuldig fietser - kon de man staande houden. Deze verklaarde dat hij zijn bel had gebruikt. Excuses konden er niet van af. Op sociale media in Franstalig België wordt het filmpje druk gedeeld.

De GRACQ, de Franstalige evenknie van de Fietsersbond, is alvast niet te spreken over “het onacceptabele gedrag” van de man. Als fietser moet hij prioriteit verlenen ten aanzien van de zwakkere weggebruikers, wat hier de wandelaars zijn. "En deze regel geldt ook voor paden in natuurgebied”. “De fietser wil zijn tempo behouden, maar dit rechtvaardigt zijn optreden helemaal niet.” Het is niet duidelijk of de man wel mocht fietsen op de route in kwestie.

