Fietser die 5-jarig meisje ten val bracht in Hoge Venen moet 1 euro symbolische schadevergoeding betalen

Viroloog Van Gucht vindt versoepe­len in maart geen goed idee: "Belangrijk perspec­tief te houden voor april en mei”

11:58 Viroloog Steven Van Gucht vindt het geen goed idee om deze maand al te versoepelen. “De situatie blijft fragiel”, zegt hij in gesprek met HLN LIVE. Volgens hem is het belangrijk om perspectief te houden voor april en mei. “Hoe beter we de situatie nu onder controle houden, hoe stabieler de maatregelen blijven, hoe veiliger en hoe beter we gaan kunnen versoepelen in april en mei. Mijn advies is om voorzichtig te zijn.”