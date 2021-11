Fietser die 5-jarig meisje kniestoot gaf, eist schadevergoeding van familie van kind

Bedrijven moeten voortaan melden wie onmogelijk kan thuiswer­ken

Het Overlegcomité heeft beslist dat thuiswerk vier dagen per week verplicht is tot en met 12 december. Daarna zal dat, minstens tot 28 januari, drie dagen per week gelden. Om die maatregel af te dwingen, voert de regering een elektronisch register in. Daarin moeten bedrijven ingeven hoeveel mensen op een bepaalde locatie werken en wie onmogelijk kan thuiswerken.

11:25