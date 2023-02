Fietsenmaker Jo is al voor 30 000 euro aan dure fietsen kwijt door dieven: “We hopen echt dat dit gaat stoppen”

“Ik beleef slapeloze nachten.” Dat vertrouwt Jo (36) uit Neeroeteren in Limburg ons toe, nadat hij al voor de tweede keer het slachtoffer is geworden van dezelfde fietsendieven. De politie verspreidt nu bewakingsbeelden van de twee mannen, in de hoop dat iemand thuis kan helpen. Eén man, stevig vermomd, komt goed in beeld. Mogelijk kan de vreemde manier waarop hij zijn broek draagt een aanwijzing zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Op zaterdag 5 november om kwart voor zes ‘s morgens filmt een bewakingscamera een dief die binnensluipt in fietsenwinkel Jorikx in Neeroeteren. Met een zaklamp in de hand inspecteert hij de toonbank. Tot het alarm afgaat: dan haast hij zich snel naar de etalage en steelt in een mum van tijd twee fietsen. Samen met zijn kompaan die buiten op de uitkijk staat, gaat hij er snel vandoor.

Wanneer Jo, de eigenaar, aankomt is er van de dieven geen spoor meer. “Het is beangstigend,” vertelt Jo aan Faroek. “Zeker omdat ik op dat uur soms al aan het werk ben in de zaak. Voor hetzelfde geld was ik daar terwijl ze inbraken”. Het leidt tot slapeloze nachten bij de fietsenmaker.

Eén dief is op de bewakinsgbeelden duidelijk te zien. Hij heeft zich goed vermomd, maar hij draagt bijzondere kleding. De man heeft een sjaal om zijn hoofd geknoopt, en er lijkt iets vreemds aan de hand met zijn joggingbroek: de zakken hangen uit de broek, alsof de dief ze binnenste buiten aan heeft, of de tijd niet genomen heeft om zich goed aan te kleden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tweede keer

Voor Jo komt de diefstal als een zware klap, vooral omdat het al om de tweede gaat in amper enkele maanden tijd. Op 2 februari van vorig jaar sloegen dezelfde dieven ook al toe.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze om 2u ‘s nachts op verkenningstocht zijn. De ene dief draagt dezelfde joggingbroek en dezelfde sportschoenen met reflecterende stukken. Zijn kompaan staat opnieuw op de uitkijk. Ze gaan rustig en bedachtzaam te werk, pas anderhalf uur later slaan ze hun grote slag. Ze stelen niet één fiets, maar zes fietsen. En niet de eerste de beste. “Dat waren dure fietsen van duizenden euro’s,” zucht Jo. Alles samen is hij nu 30.000 euro kwijt aan dure fietsen, onder meer koersfietsen van het bekende merk Bianchi. Maar vooral is er de voortdurende angst dat het nóg eens kan gebeuren. “Ik durf geen dure fietsen meer in de vitrine te zetten. Mijn levenswerk gaat kapot. Dag en nacht heb ik hiervoor gewerkt. Ik hoop echt dat het stopt.”

Kenners

“De mannen wisten maar al te goed bezig waar ze mee bezig waren. Ze namen de duurste fietsen eerst.” Dat is de analyse van Guy Paredis van politiezone Maasland, hij voert het onderzoek. De enige aanwijzing die hij en zijn collega’s momenteel hebben, is een fietsketting van één van de gestolen fietsen die werd teruggevonden aan een vijver een beetje verderop. De politie gaat ervan uit dat dat de plek is waar de dieven de gestolen fietsen in een bestelwagen hebben geladen. “Die plek kent niet iedereen. Dat doet ons vermoeden dat het gaat om een lokale bende,” stelt Paredis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bent u eigenaar van een gestolen fiets?

De speurders zijn nu op zoek naar iedereen die tips heeft over deze fietsendieven, of die tijdens één van de inbraken mogelijk getuige is geweest van verdachte activiteiten in de omgeving. Maar het zou ook kunnen dat de gestolen fietsen ondertussen ergens te koop zijn aangeboden - mogelijk heeft ù ter goeder trouw een gestolen fiets gekocht. Het gaat om verschillende fietsen van onder meer de merken Bianchi en Cube. In onderstaande grafiek kan u nakijken of u mogelijk een gestolen fiets heeft gekocht.

Met al uw tips kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Bewakingsbeeld van de fietsendief, en Faroek Ozgünes. © Politie/ Pieterjan Vanstockstraeten