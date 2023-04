Fietsbedrijf Cowboy maakte vorig jaar opnieuw meer verlies, blijkt uit voorlopige cijfers

“2022 was een heel positief jaar”, zei Cowboy-CEO en -oprichter Adrien Roose begin april in een interview met HLN. Waarover hij toen de mond hield, was de winst van het Belgische fietsenbedrijf, na een dieprood 2021. Uit voorlopige cijfers die Cowboy maandag heeft vrijgegeven, blijkt nu dat het nettoverlies opnieuw is toegenomen, tot 31,9 miljoen euro.

Verder spreekt Cowboy in het document over 20,4 miljoen euro verlies voor de aftrek van rentekosten, belastingen, etc. De zogenaamde EBITDA. Dat is ruim een miljoen euro meer dan in 2021. Daartegenover groeide het nettoverlies met 7,8 miljoen euro aan. Positief is dat de schuldenberg 3,6 miljoen euro kleiner geworden is, tot 47,1 miljoen euro.

“Het is belangrijk op te merken dat het normaal is als snel groeiend technologiebedrijf dat baanbrekende innovatie lanceert, om verliezen te boeken”, laat Cowboy weten aan onze redactie. “Vorig jaar realiseerden we 40 miljoen euro aan inkomsten, een stijging van 2,7x jaar op jaar. Ook zagen we al een sterke start van het jaar met een omzet in januari die 42 procent hoger lag jaar op jaar. Onze brutomarge is nu terug op het niveau van voor de pandemie en zal dit jaar verder stijgen, terwijl ook de passiva zijn gedaald, deels door de omzetting van langlopende schulden in eigen vermogen”, aldus het bedrijf.

Het bedrijf haalde begin maart van dit jaar 10 miljoen euro op bij investeerders. “Genoeg kapitaal om het bedrijf naar winstgevendheid te loodsen”, klonk het toen.

“Onze rekeningen voor 2022 zijn nog niet gepubliceerd en onze audit loopt nog”, benadrukt Cowboy in de schriftelijke reactie. Wanneer de boekhouder klaar is, worden de cijfers gepubliceerd als officiële jaarrekening. Die van 2021 werden pas in de herfst van 2022 publiek gemaakt en waren nog slechter dan de voorlopige cijfers die in maart vorig jaar naar buiten kwamen.

Volledig scherm De financiën van Cowboy, zoals gedeeld in documenten naar aanleiding van de crowdfunding. © rv

Met de crowdfunding wil Cowboy een miljoen euro ophalen bij kleinere investeerders. Wie op voorhand interesse toonde kon maandag tot 12 uur ‘s middags intekenen, waarna de poorten openden voor het bredere publiek. Op het moment van publicatie was er al meer dan 600.000 euro opgehaald.