Fietsbedrijf Cowboy haalt 1,57 miljoen euro op bij crowdfunding

Fietsbe­drijf Cowboy maakte vorig jaar opnieuw meer verlies, blijkt uit voorlopige cijfers

“2022 was een heel positief jaar”, zei Cowboy-CEO en -oprichter Adrien Roose begin april in een interview met HLN. Waarover hij toen de mond hield, was de winst van het Belgische fietsenbedrijf, na een dieprood 2021. Uit voorlopige cijfers die Cowboy maandag heeft vrijgegeven, blijkt nu dat het nettoverlies opnieuw is toegenomen, tot 31,9 miljoen euro.