Fiets mee met Stijn Vlaeminck tijdens de VeloVeilig-Ronde

Kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi: "Je mag als partij water bij de wijn doen, maar je moet niet elke keer de tuinslang bovenhalen”

Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi wil de nieuwe voorzitter worden van CD&V. Volgens Mahdi is de slechte peiling niet het resultaat van figuren zoals voorzitter Joachim Coens of minister van Welzijn Wouter Beke, maar wel van “een collectief falen”, zo zegt hij in de studio van ‘VTM NIEUWS’. Karel Lattrez analyseert de situatie dadelijk in de VTM NIEUWS-studio.

7 mei