Fiets kwijt? Vlaamse provincies lanceren nieuwe databank

België komt slechter uit crisis dan buurlanden

9:06 Het begrotingstekort is in 2020 in ons land sneller opgelopen dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit prognoses van de Europese Centrale Bank die in regeringskringen circuleren, waarover De Tijd vandaag bericht. De verwachting is ook dat het economisch herstel in ons land trager zal gaan dan elders.