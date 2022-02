Fien (32) en Ivo (56) werken al voltijds vier dagen per week: “Avonden zijn kort, maar ik heb niet het gevoel dat ik fulltime aan de slag ben”

Beringen Jason (14) overleeft ongeval met bestelwa­gen in Beverlo niet

Jason Raeyen, de 14-jarige jongen die afgelopen donderdag levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval in Beverlo (Beringen), is zondagochtend overleden. De jongen stak via het zebrapad de Koolmijnlaan over, maar werd daarbij gegrepen door een bestelwagen.

13 februari