Fictieve sollicitaties bij bedrijven in strijd tegen discriminatie

In de fictieve sollicitatiebrieven zullen kandidaten met gelijkaardige profielen worden voorgesteld, maar met verschillen in geslacht, leeftijd of afkomst. De manier waarop die vacatures anders behandeld worden, moet duidelijker in kaart brengen in welke mate mensen in de zoektocht naar werk worden gediscrimineerd. De resultaten kunnen niet worden gebruikt om sancties op te leggen.