Ferrero krijgt definitieve vergunning na salmonellaschandaal

Armoedecij­fers zijn “voorbode van diepe crisis waarin we dit jaar zitten”, ook lage middenklas­se stilaan in problemen

De armoede is in 2021 gedaald, maar wie arm was is wel armer geworden. Dat blijkt uit de Armoedebarometer van Decenniumdoelen, een samenwerking van dertien sociale organisaties (onder meer vakbonden, ziekenfondsen en armoede-, jeugd- en minderhedennetwerken) tegen armoede. De cijfers zijn een “voorbode van de diepe crisis waarin we vandaag in 2022 zitten”, zegt de organisatie, die het heeft over een “scharnierjaar”.

15 september