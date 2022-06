Ferrero-fabriek in Aarlen zal later heropstarten dan verwacht

De Ferrero-fabriek in Aarlen zal later dan gepland heropstarten. De fabriek werd op 8 april stilgelegd als gevolg van een salmonellabesmetting in Kinder-chocoladeproducten. Het bedrijf had gehoopt om op 13 juni de productie te kunnen heropstarten, maar dat is nu met enkele dagen uitgesteld. “We hebben wat extra tijd nodig”, geeft de directie toe. Een vakbondsbron spreekt over de laatste week van juni.

In april werd duidelijk dat de Ferrero-fabriek in Aarlen de bron was van honderden besmette Kinder-chocoladeproducten. Volgens de recentste telling van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn 266 bevestigde en 58 waarschijnlijke besmettingen ontdekt in dertien landen. In België zijn 62 salmonellagevallen in verband gebracht met de besmetting, zo maakte het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) midden mei bekend.

“Extra tijd nodig”

Het bedrijf sloot op 8 april de deuren nadat de productievergunning was ingetrokken. De directie wilde de productie op 13 juni hervatten. Dat is de eerst mogelijke datum die een paar weken geleden werd genoemd, legt het management uit. Er blijkt nu echter een “beetje extra tijd” nodig te zijn, aldus Laurence Evrard, woordvoerder van de site. “We werken nog altijd samen met het FAVV”, verwijzend naar het werk dat op een “constructieve en verdiepende” manier wordt gedaan. “We willen dat alles perfect is als we opnieuw opstarten”, aldus de woordvoerder.

Aan vakbondszijde wordt bevestigd dat de datum van 13 juni niet langer relevant is. “Tijdens ons laatste gesprek met de directie was sprake van een doorstart in de laatste week van juni”, zegt Sylviane Arnould van CSC Food and Services. Zij maakt zich zorgen over de gevolgen van dit uitstel voor de werkgelegenheid. Het behoud van de verloning van de werknemers tot 12 juni werd reeds onderhandeld.

De fabriek in Aarlen, die in 1989 zijn deuren opende, stelt volgens de website 725 mensen tewerk, een aantal dat tijdens de piekperiodes kan oplopen tot 1.100. Het parket van Luxemburg opende na het voorval een gerechtelijk onderzoek tegen Ferrero.