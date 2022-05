Ferrero-fabriek in Aarlen vraagt nieuwe productietoelating

Slechts 12 procent van de jongeren voelt zich altijd gelukkig, blijkt uit de cijfers van Statbel

In de laatste drie maanden van vorig jaar is het geluksgevoel bij Belgische jongeren afgenomen. Dat blijkt woensdag uit een driemaandelijkse bevraging van Statbel bij 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar. Ook voelden meer 16 tot 24-jarigen zich eenzaam in vergelijking met het derde kwartaal van 2021. “We zien hier nog duidelijk het effect van de coronarestricties in het najaar”, aldus professor en klinisch psycholoog Elke Van Hoof (VUB).

13:47