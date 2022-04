Ferrero-fabriek in Aarlen ligt nog altijd stil na salmonellabesmettingen

De productie bij chocoladefabrikant Ferrero in Aarlen ligt nog altijd stil, na een salmonellabesmetting die in heel Europa mensen ziek maakte.

Vrijdag vond een vergadering plaats tussen directie en vakbonden. “Het management werkt momenteel aan een heropstartplan dat het zal moeten voorleggen aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Als het plan wordt goedgekeurd, kan de fabriek weer open”, verklaarde Sylviane Arnould van de christelijke vakbond. “Er zal eerst een onderhoud van de productielijnen nodig zijn. We zouden graag weten hoe dat er zal uitzien en hoeveel mensen daarvoor nodig zullen zijn. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg”.

De personeelsleden van de fabriek krijgen, zoals tien dagen geleden is afgesproken, hun loon uitbetaald tot 8 mei. Over wat er daarna zal gebeuren als de productie niet kan worden heropgestart, is nog niet duidelijk, aldus de vakbondsvrouw.

De situatie is precairder voor de tijdelijke arbeiders, die zonder activiteit niet kunnen terugkeren naar de fabriek. De directie zou aan een 60-tal van hen een contract van bepaalde duur hebben aangeboden, aldus Arnould. “De seizoensarbeiders zijn onontbeerlijk als de fabriek weer heropstart. Het is dus belangrijk om contact met hen te houden, we hebben daar bij de directie op aangedrongen.”

Op 2 mei zien vakbonden en directie elkaar opnieuw. “Het sociaal overleg is goed binnen het bedrijf, dus als er zich tussendoor belangrijke ontwikkelingen zouden voordoen, dan zullen we op de hoogte gehouden worden”, aldus de CSC-afgevaardigde.

Enkele weken geleden werd salmonella aangetroffen in een aantal producten van Ferrero, waaronder de chocolade eieren van Kinder Surprise. De besmetting was afkomstig van de fabriek in Aarlen; het FAVV liet die begin april sluiten en lanceerde een grootschalige terugroepactie. In de fabriek werken tussen de 500 à 1.000 mensen, afhankelijk van het seizoen.