Felix Coens neemt het in open brief op voor papa: “Ik kon mijn emoties niet inhouden. Het is uiteindelijk je vader die je plots publiekelijk afgemaakt ziet worden”

De zoon van Joachim Coens heeft het in een emotionele en bij tijden harde open brief op sociale media opgenomen voor zijn vader, nadat die gisteren de eer aan zichzelf hield als voorzitter van de CD&V na een desastreuze peiling. Felix Coens spreekt van “een moeilijk moment”.

“Ook al zagen we het al eventjes aankomen en wist ik al in de ochtend dat het ging gebeuren”, klinkt het in de open brief. “Toch kon ik mijn emoties niet inhouden toen ik ‘s avonds naar het journaal keek. Het is uiteindelijk wel je vader, de man naar wie je zo hard opkijkt en waarvan iedereen zo vaak zegt dat je erop lijkt, die je plots zo publiekelijk ziet afgemaakt worden.”

“Beweren dat hij de beste politieker was zal ik niet doen, roepen dat hij nog langer moet aanblijven evenmin”, gaat hij verder. “Hij is niet perfect, thuis ook niet. Dat de placemats ondertussen al twee jaar een nieuwe plaats gekregen hebben en de printer pas werkt wanneer je hem aanzet, zijn dingen die hij nog moet ontdekken. Zijn gedachten gaan soms te snel voor zijn woorden. Hard zijn is niet zijn beste kant, maar hij is een politieker die het meent. Een die handelt volgens waarden, die speciaal van reis terugkeert om tussen de mensen in Damme te zijn, die dag in dag uit keihard werkt.”

Volgens Felix Coens volstaat dat niet meer. Volgens hem is de inhoud ondergeschikt geworden aan “de oppervlakkigheid van communicatief spektakel en kortetermijndenken in functie van individueel gewin”.

Hij is ook hard voor de CD&V zelf. “Er kunnen nog honderden analyses geschreven worden, een partij die niet samenwerkt, die zal verliezen. Als samenwerken niet lukt en interne discussies in de media uitgespeeld worden, dan is de kiesdrempel niet veraf. De verantwoordelijkheid voor een peiling valt nooit af te schuiven op één iemand. Terwijl de partij al jaren achteruitgaat, denken sommigen dat na zelf meer dan tien jaar lang de hoogste postjes te bekleden de ondergang van de partij te wijten is aan een voorzitter die zijn termijn niet eens uit kon doen. In eigen boezem kijken is voor sommigen moeilijk, maar broodnodig.”

