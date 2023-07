Feestavond voor jonge boeren in Henegouwen draait uit op afrekening tussen motorbendes: 1 dode

De hulpdiensten kwamen vrijdagnacht rond 1.30 uur ter plaatse aan de chemin de St-Druon in Péronnes. Daar was een feest aan de gang in een tent, georganiseerd door een beroepsorganisatie voor jonge landbouwers. In de loop van de avond kwam er een bende motorrijders aan. Ze vielen onmiddellijk een man aan, buiten de tent. Ze zouden daarbij ook een hamer hebben gebruikt. Nadat ze het slachtoffer in elkaar hadden geslagen, vluchtten de daders weg.