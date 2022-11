Federale steun moet nieuwe nachttreinen richting Brussel lokken

Sinds 2020 rijdt er een nachttrein tussen Brussel en Wenen. Die verbinding is een groot succes, zegt Gilkinet, maar het aanbod aan nachttreinen vanuit Brussel groeit te traag om het aantal potentiële reizigers bij te benen. De federale regering keurde daarom vorige week op voorstel van de Ecolo-vicepremier een voorontwerp van wet goed om huidige én toekomstige operatoren die nachttreinen met een halte in België inleggen, financieel te ondersteunen.

Concreet neemt de federale regering vanaf 1 januari volgend jaar tot 31 december 2024 de spoorweginfrastructuurvergoeding en de kosten voor het transport, de distributie en de levering van tractiestroom voor haar rekening. Dat is nodig omdat een nachttrein economisch veel minder rendabel is dan een klassieke trein, die meerdere keren per dag kan rijden en geen dure slaapvertrekken nodig heeft. Voor die steun wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Dat was al beslist tijdens het begrotingsconclaaf van vorig jaar, maar moest nog worden geconcretiseerd.

Voortrekkersrol

Volgens Gilkinet is België het eerste Europese land dat nachttreinen financieel ondersteunt. "Ik ben erg trots dat België die voortrekkersrol vervult", zegt hij. De bedoeling is om van Brussel een "internationaal spoorknooppunt" voor snelle verbindingen tussen Europese hoofdsteden te maken, aldus Gilkinet.

Volgens de minister is er al belangstelling getoond voor verbindingen tussen Brussel en het Zweedse Malmö of het Tsjechische Praag. Andere operatoren overwegen volgens Gilkinet nachttreinen richting het zuiden in te leggen tijdens de zomermaanden en naar de bergen in de winter. "Ik wil hen het signaal geven dat ze welkom zijn in België.”