Federale regering zkt. uw mening over een staatshervorming: “Maar de vragen vul je niet even in nadat je 5 pinten hebt gedronken”

Regering lanceert "nationale brainstorm" over volgende staatsher­vor­ming

De federale regering lanceert vandaag de langverwachte burgerbevraging over de Belgische staatsstructuur. Burgers, klassen, middenveldorganisaties en andere geïnteresseerden hebben zes weken de tijd om hun mening te geven via eenlandvoordetoekomst.be. De burgerbevraging komt niet in de plaats van de klassieke partijpolitieke onderhandelingen.

25 april