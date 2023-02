Federale regering wil ook oudste kerncentrales enkele winters langer openhouden

Hoe oud zijn onze kerncentrales?

De kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 werden in 1975 in gebruik genomen. Doel 3 in 1982, Tihange 2 in 1983 en Doel 4 en Tihange 3 in 1985. Na een carrière van veertig jaar namen we deze week al afscheid van Tihange 2. In september van vorig werd Doel 3 afgesloten.