Federale regering wil ook oudste kerncentrales enkele jaren langer openhouden

Brussel/deurne Verminkte lichaam in kelder in Deurne vermoede­lijk van 52-jarige vrouw uit Barcelona: DNA-staal moet uitsluit­sel brengen

De menselijke resten die afgelopen vrijdag werden aangetroffen in een koffer in de kelder van een appartementsgebouw in Deurne behoren mogelijk toe aan een 52-jarige vrouw van Aziatische afkomst uit Barcelona. Dat schrijft de Spaanse nieuwssite Barna Diario. Het Antwerps parket kan dat evenwel nog niet bevestigen. Een zus van de dame is nu naar ons land afgereisd om een DNA-staal af te geven. Het is nu wachten op het resultaat van dat onderzoek.

2 februari