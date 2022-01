Federale regering voert sociale maatregelen voor aanpak personeelsuitval door

Brussel Brusselse politie start intern onderzoek na beelden van mogelijk buitenspo­rig politiege­weld tijdens coronabeto­ging

Bij de coronamanifestatie in Brussel op zondag zijn in totaal vijftien gewonden gevallen. Een man uit Woluwe, die niets met de betoging te maken had, is één van hen. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene bevestigt vandaag aan VTM NIEUWS een intern onderzoek te zijn gestart, nadat beelden van de gewelddadige confrontatie opdoken.

16:32