Federale regering verstrengt regels rond openbare aanbestedingen om buitenlandse spionage te vermijden

PORTRET. Eindelijk erkenning, zelfs na haar dood: Shanti (23) is nu officieel slachtof­fer van terreur in Zaventem

“Ik hoopte op een wonder en dat wonder kwam niet.” De 23-jarige Shanti De Corte nam vorig jaar afscheid van het leven via euthanasie, omdat ze het psychisch leed dat ze voelde na de aanslagen niet meer kon meeslepen. Gisteren kreeg ze, bij het vonnis van het terreurproces, eindelijk de erkenning waarop ze hoopte: ze is officieel slachtoffer van de terreuraanslag op de luchthaven. Dit is haar verhaal, zoals ze het in 2018 vertelde aan HLN. “Mijn lichaam nam het over. Ik voel me nog steeds schuldig dat ik ben weggelopen van mijn klasgenootjes...”