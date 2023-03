Federale regering verbiedt - tijdelijk - TikTok op professionele toestellen van ministers en ambtenaren

Na een verbod voor Vlaamse ambtenaren wordt op federaal niveau TikTok voor zes maanden in de ban geslagen. Ministers, kabinetsmedewerkers en federale ambtenaren mogen de app niet meer op professionele apparaten hebben staan. Dat bevestigt Bram Delen, de woordvoerder van premier Alexander De Croo, aan de redactie van HLN. Ook de Waalse regering bekijkt zo’n verbod, nadat verschillende landen en de EU besloten dat TikTok te gevaarlijk is in de werkcontext.

KIJK. Techjournalist Kenneth Dée legt uit waarom TikTok een bedreiging is

Het verbod op federaal niveau werd afgeklopt tijdens een virtuele vergadering van de Nationale Veiligheidsraad. Daar besprak men een advies over TikTok dat werd gevraagd aan Staatsveiligheid en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). “Het verbod geldt voor alle toestellen waarvan de aankoop, het abonnement of het gebruik gedeeltelijk of helemaal wordt betaald door de federale overheid. Het geldt voor zes maanden en wordt vervolgens geëvalueerd”, valt te lezen in het persbericht van het kabinet-De Croo.

“We bevinden ons in een nieuwe geopolitieke context waarin beïnvloeding en bespieding tussen staten zich verplaatsen naar de digitale wereld. We mogen niet naïef zijn: TikTok is een Chinees bedrijf dat vandaag verplicht is om samen te werken met de Chinese inlichtingendiensten. Dat is de realiteit”, aldus De Croo.

De premier en minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) leggen volgende week tijdens de ministerraad een richtlijn op tafel om het verbod door te voeren.

Commissie Justitie

In de commissie Justitie van de Kamer zette justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) woensdag op vraag van N-VA’er Michael Freilich uiteen wat die diensten vinden van TikTok op telefoons van overheidspersoneel. “Het komt erop neer dat TikTok mogelijk data verzamelt van de gebruikers, dat het niet uitgesloten is dat TikTok het algoritme controleert dat bepaalt welke content gebruikers te zien of niet te zien krijgen en dat wij weten dat de Chinese wet Chinese bedrijven verplicht om medewerking te verlenen aan de Chinese inlichtingendiensten”, zei de minister toen.

Van Quickenborne liet ook weten dat werknemers van Staatsveiligheid geen enkele private app meer mogen installeren op professionele telefoons. “Die interne maatregel wordt nu technisch ingevoerd”, aldus Van Quickenborne.

TikTok in steeds meer landen verboden voor overheidspersoneel

Maandag zei Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) dat zijn regering zou voorstellen om ministers en overheidsdiensten te verbieden om de app te installeren op toestellen die ook professionele apps bevatten. De ministerraad beslist daar in de loop van vrijdag nog over. Dat bevestigt Sylvain Jonckheere, de woordvoerder van Di Rupo, aan onze redactie. Ook de regering van de Federatie Wallonië-Brussel is van plan een verbod uit te vaardigen.

Donderdagmiddag had minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de lokale besturen opgeroepen om TikTok te verbieden op de werktelefoons van personeelsleden. ‘s Avonds blokkeerde de Vlaamse overheid onmiddellijk de toegang tot TikTok op computers en telefoons van haar personeel.

TikTok is eigendom van het Chinese ByteDance en ligt onder vuur sinds het technologiebedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot de gegevens van Amerikaanse en Europese gebruikers. Steeds meer regeringen en parlementen — waaronder de VS, Canada en Europese instellingen — verbieden TikTok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage.

