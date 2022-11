Federale regering trekt twee miljoen euro uit voor software om frauduleuze sms’en tegen te houden

“Telecomoperatoren houden voor hun klanten vandaag al valse sms’en tegen, maar soms glippen er toch nog door de mazen van het net. Dat net maken we nu fijnmaziger. Via een systeem dat automatisch alarm zal slaan waardoor de telecomoperatoren meteen ingrijpen als verdacht veel sms’en vanuit een bepaald nummer worden verstuurd”, aldus minister Petra De Sutter in het persbericht.

Het fenomeen waarbij valse sms’en worden gestuurd, heet smishing en is een vorm van het bekendere phishing. Vorig jaar kwamen er bij de Economische Inspectie meer dan 13.000 klachten binnen over phishing.

“De eindejaarsperiode is volgens experts al jaren een moment waarin er meer cyberfraude is. Haast iedereen verwacht in die periode wel eens een pakje en kan zo gemakkelijk op het verkeerde been worden gezet met een mail of sms over een levering”, zegt De Sutter tot slot.