Federale regering trekt 450.000 euro uit tegen discriminatie LGBTQIA+-gemeenschap

Waregem/Mol KSA Waregem moet kamp afbreken door corona: “Pijnlijk, maar ouders apprecië­ren onze aanpak”

Het spook van corona doemt weer op boven onze jeugdkampen. KSA Waregem heeft dinsdag haar kamp in Mol moeten afbreken nadat elf besmettingen op 70 deelnemers waren vastgesteld. De helft van de leidingsploeg werd getroffen. Zo goed als alle kinderen zijn weer naar huis. “Leuk is dit allerminst, maar we hopen op die manier nog meer besmettingen te vermijden”, zegt bondsleidster Chloé Ghysen.

7:39