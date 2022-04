Federale regering stelt begrotingsakkoord voor: 2 miljard euro extra uitgaven door corona en oorlog in Oekraïne

Bv’s kaarten met ‘Nikske Challenge’ bloedseri­eus feit aan: ruim 500.000 kinderen leven in armoede in België

1 april staat elk jaar stijf van de - al dan niet geslaagde - grappen en grollen. Dat is dit jaar niet anders met de ‘Nikske Challenge’. Die wordt in gang gezet door heel wat bv’s: Filip Peeters, An Miller, Louis Talpe, Guga Baul, Tine Embrechts, Jens Dendoncker, ... Een ludieke online challenge, maar de opzet van de actie is bloedserieus.

8:48