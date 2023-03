Federale regering sluit akkoord over aanpak opvangcrisis: “Belangrijke stap naar gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid”

De Moor meldt via Twitter dat het gaat om een “belangrijke stap naar een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid", maar wil morgen pas meer details kwijt. Volgens VTM-journalist Karel Lattrez is het belangrijkste punt waar het kernkabinet het over eens geraakt is dat asielzoekers wiens dossier wordt afgewezen, niet langer recht hebben op een plek in een opvangcentrum. Momenteel worden in dergelijke centra ook veel mensen opgevangen die aanvraag na aanvraag indienen of na een negatief besluit toch ‘blijven hangen’, een situatie die De Moor eerder al aanklaagde. Concreet komt er een aanpassing van de Opvangwet om de uitstroom te versnellen.