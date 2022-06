Federale regering schept wettelijke basis voor burgerpanels

Rode Kruis bezorgd over wetswijzi­ging bloeddona­tie bij homoseksue­le mannen: “Een grootscha­li­ge operatione­le aanpassing die de nodige tijd vraagt”

De plenaire vergadering van de Kamer heeft gisteren een wetswijziging goedgekeurd die mannen die seks hebben met mannen toelaat bloed te doneren na een wachttijd van vier maanden in plaats van twaalf. Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) is bezorgd over de beslissing omdat volgens de organisatie flankerende maatregelen ontbreken.

9:15