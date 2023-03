Federale regering repareert Transgenderwet

“Ik ga de finale van een mooie koers toch niet opofferen voor een vergade­ring?”: deze 5 koersfans schuiven hun werk aan de kant om Remco en Wout toch maar te zien winnen

Dezer dagen kunt u ze niet missen: mensen gebogen over een smartphone of stiekem met een oortje in voor hun laptop op kantoor. Remco in Catalonië, Wout en Mathieu in Vlaanderen: het is elke dag koers, zomaar, plompverloren in de namiddag. Hoe combineer je dat, een job en een passie? Maak kennis met Bieke (51), Lars (33) en Jos (72), Brent (28) en Dimitri (40), vijf koerskijkers zonder weerga en mét een job.