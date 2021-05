Federale regering onderneemt geen sancties tegen Israël: “Conflict proberen te ontmijnen”

Lochristi “Mooi zitje in zomerbar op weekend­avond? Minstens 100 euro spenderen aub”: café Picasso wil fikse investe­ring in overkap­ping terugver­die­nen

17:10 Wie zich op vrijdag- of zaterdagavond wil verzekeren van de mooiste plaatsen in de zomerbar van café Picasso in Lochristi rekent best op een paar rondjes. Voor de reservatie in het lounge gedeelte vragen de uitbaters om minimaal 100 euro te spenderen. “De overkapping van het terras kost ons 2.000 euro per maand. Bovendien zijn deze zitjes op andere momenten vrij toegankelijk”, klinkt het bij Picasso.