Federale regering onderhandelt voort met Engie: “Vooruitgang geboekt, maar toch meer tijd nodig”

Federale regering heeft geen deal met Engie voor oudjaar: “Beter een goed akkoord dan een theoreti­sche deadline halen”

De federale regering heeft haar zelfopgelegde deadline gemist: in 2022 is er geen deal met Engie over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales gesloten. Zo sleurt de politiek het dossier het nieuwe jaar mee in. “Het is belangrijker een goed akkoord te vinden dan een theoretische deadline te halen.”

12:34