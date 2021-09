Federale regering moet Waalse put na watersnood vullen

Gent/Sint-Niklaas Vi­ce-pre­ses studenten­club na nachtje uit in Overpoort pas 13 uur later zwaarge­wond gevonden: "Toen hij zaterdag niet opdaagde, werden we echt ongerust”

20 september Dali van Buynder (20) uit Sint-Niklaas, vice-preses van studentenclub Politeia in Gent, is zaterdagnamiddag om 17.30 uur na een nachtje uit met een grote hoofdwonde op straat gevonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn familie, de club, politie en parket proberen te achterhalen wat er is gebeurd in die 13 uur tussen zijn vertrek in de Overpoort en de straat waar hij werd gevonden.