Federale regering misleidt Europa over nieuwe transparantiewet: “Nefast voor Belgische geloofwaardigheid”

Van Grieken roept N-VA op om partijtop tot de orde te roepen: “Laten we samen gaan voor gezamenlij­ke droom”

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken heeft zich zondagnamiddag in zijn 11 juli-toespraak tijdens de Gulden Sporenviering in Kortrijk gericht tot de basis van de N-VA: “Roep uw partijtop tot de orde. Zeg dat u het beu bent dat de N-VA zijn karretje hangt aan de socialisten van PS en Vooruit. (...) Laten we na de verkiezingen de handen in elkaar slaan en de Vlaming eindelijk een rechts en Vlaams beleid geven. Laten we samen gaan voor die gezamenlijke droom: een vrij en onafhankelijk Vlaanderen!”