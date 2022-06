Federale regering maakt geld vrij voor heropbouw werkplaats detentiecentrum Saint-Hubert

Bij de brand van 15 mei werden twee vleugels van het gebouw in de as gelegd. Er werden al dringende werken uitgevoerd om de gemeenschappelijke daken te beschermen en de elektrische installaties te beveiligen.

Bedoeling is om de door de brand verwoeste infrastructuur af te breken en opnieuw te bouwen zodra het gerechtelijke onderzoek is afgerond. De FOD Justitie doet van haar kant het nodige om over te gaan tot de vervanging van alle machinegereedschap van het schrijnwerkatelier.

"Het is erg belangrijk om gedetineerden aan het werk te zetten, met het oog op hun re-integratie en leren door werken. Dit is met name het geval in Saint-Hubert, waar het gevangenisregime is georganiseerd rond gevangeniswerk. Gedetineerden die in dit atelier werken, komen buiten met een opleiding en een niet-verwaarloosbare kennis die gunstig kunnen zijn voor hun re-integratie", legt staatssecretaris Michel uit.