Federale regering maakt 10 miljoen euro vrij om jongeren met eetstoornis beter te begeleiden

In maart 2021 peilde Sciensano voor het eerst sinds de coronacrisis naar symptomen van eetstoornissen. In vergelijking met zowel 2013 (8 procent) als 2018 (7 procent) was er een stijging in het percentage (11 procent) van mensen boven de 18 jaar die risico lopen om eetstoornissen te ontwikkelen. Voor de leeftijdsgroep tussen 15 en 25 jaar ligt het percentage hoger. Zo zou volgens Eetexpert Vlaanderen ongeveer 1 op de 5 jongeren eetproblemen hebben.

In eerste instantie kwam er daarom extra capaciteit bij, door de pediatriediensten in ziekenhuizen te versterken met zogenoemde liaisonteams, komende vanuit de kinderpsychiatrische diensten. Dankzij deze teams was het mogelijk om kinderen in de pediatrie te verzorgen, al dan niet in afwachting van een opname op een kinderpsychiatrie.

Ook ondersteuning voor ouders

Intussen sloegen de federale overheid en de deelstaten de handen in elkaar om een zorgtraject te ontwikkelen voor jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen. De federale overheid maakt daar 10 miljoen euro extra voor vrij. Daarbij is sprake van een multidisciplinair team, met onder meer diëtisten en psychologen, waarbij ook begeleiding en ondersteuning is voorzien voor de omgeving van de jongere, dus ook voor de ouders.

Daarnaast komt er een betere opvolging door pediaters voor de behandeling van gehospitaliseerde kinderen en jongeren met eetstoornissen. Daarvoor is 602.000 euro voorzien. Naast een toename in frequentie van het aantal jongeren met eetstoornissen wordt er immers ook een toename in de ernst van de pathologie gezien. De patiënten worden gehospitaliseerd met reeds vergevorderde, ernstige somatische problematiek zoals cachexie (extreme magerheid, red.) en elektrolietstoornissen(verstoorde concentratie zouten in het bloed, red.).

Expertise van kinderarts

De kinderpsychiater rekent bijgevolg op de expertise van de kinderarts voor de opvolging van de somatische stoornissen. Probleem is dat de pediater vandaag maar een keer per maand daarvoor een consultatie kan aanrekenen. Dat wordt verhoogd tot twee keer per week, op voorschrift van de psychiater, en dat voor jongeren tot 18 jaar die gehospitaliseerd zijn op een afdeling voor eetstoornissen.

