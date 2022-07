Federale regering licht winterplan toe: “Moet België en buurlanden voorbereiden op moeilijke energiewinter”

De regering zal actie nemen op twee dimensies. Enerzijds zijn er de koopkrachtmaatregelen en anderzijds wordt er een winterplan van kracht. Dat plan moet ervoor zorgen dat er voldoende energie is in ons land en in onze buurlanden. “Het gaat niet enkel om wat de overheden doen, maar ook om wat je zelf doet”, zei premier De Croo bij het begin van de persconferentie.

“Als we samen rationeel omspringen met energie, dan helpen we elkaar”, klonk het. “We kunnen de energie-oorlog die (de Russische president Vladimir, nvdr.) Poetin is gestart aan, maar als we schouder aan schouder staan. Elf miljoen kleintjes maken één groot.”

Minister Van der Straeten benadrukte dat onze bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt. Gas komt België voornamelijk binnen via rechtstreekse verbindingen met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk en via de LNG-terminal in Zeebrugge, en dus is ons land minder kwetsbaar voor onderbrekingen van de Russische gasstroom. De vraag is eerder of we maximaal solidair kunnen zijn met onze buurlanden, vooral Frankrijk en Duitsland. Dat is volgens de minister ook de reden waarom de maatregelen worden genomen.

De Russische invasie van Oekraïne heeft de Europese energiebevoorrading sterk verstoord. Nu het zomer is, blijven de effecten nog relatief beperkt. Volgens Van der Straeten wordt het echter wel een moeilijke winter, “omdat we niet weten hoe Poetin zal handelen”.

Tihange 2 langer openhouden

Een van de meest opvallende maatregelen is de mogelijke verlenging van de levensduur van Tihange 2, die normaal gezien op 1 februari de deuren sluit, wellicht tot begin maart. Concreet vraagt de regering uitbater Engie om daarover in gesprek te gaan met de nucleaire veiligheidsautoriteit FANC. Als die het licht op groen zou zetten, zal de regering het wettelijke kader aanpassen, zei Van der Straeten. Een woordvoerster van Engie verklaarde gisteren al wel dat een verlenging van Tihange 2 – net als van Doel 3 – wat hen betreft om technische en veiligheidsredenen onmogelijk is.

Daarnaast wordt de gasopslagcapaciteit in Loenhout tegen de winter volledig gevuld, wordt producenten gevraagd om onderhoud niet in de winter te plannen, moeten bedrijven een eigen intern noodplan hebben voor als de bevoorrading zou stokken en doet ook de federale regering een duit in het zakje door de thermostaat in overheidsgebouwen wat lager te zetten.

Verlenging accijnsverlaging

De federale regering zal bovendien de verlaging van de accijnzen op diesel en benzine tot eind dit jaar verlengen, zo kondigde minister Van Peteghem aan.

De accijnsverlaging liep normaal gezien eind september af, maar wordt nu verlengd tot eind dit jaar. Het gaat om een verlaging van 17,5 cent per liter, wat neerkomt op ongeveer 10 euro voor een volle tank. Eerder werd ook al de btw-verlaging op gas en elektriciteit verlengd. Van Peteghem legde eerder het voorstel op tafel om de accijnzen aan de pomp te verlagen tot het Europees minimum, maar zo ver gaat de regering vooralsnog niet.