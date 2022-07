Federale regering licht winterplan om energiecrisis aan te pakken toe

De regering zal actie nemen op twee dimensies. Enerzijds zijn er de koopkrachtmaatregelen en anderzijds wordt er een winterplan van kracht. Dat plan moet ervoor zorgen dat er voldoende energie is in ons land en in onze buurlanden. “Het gaat niet enkel om wat de overheden doen, maar ook over wat je zelf doet”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) bij het begin van de persconferentie. “Als we samen rationeel omspringen met energie, dan helpen we elkaar”, klonk het.