Federale regering lanceert projectoproep om dakloze jongvolwassenen woning te bieden

685 euro voor studenten­kot waar het binnenre­gent en muizen zitten: Amélie huurt kamer van beruchte kotbaas Appeltans

Amélie Clamot studeert Taal- en Letterkunde en huurt een kot van de beruchte familie Appeltans, die in Leuven voor de rechter moet verschijnen. Amélies huur is gestegen naar 685 euro per maand. Daarvoor krijgt ze een kot met heel wat gebreken. Zo zit de trap los, werkt de bel niet en is de wifi niet stabiel. Maar als het regent, is er een groter probleem. “Als het heel hard regent, lekt het plafond. Maar ook als mijn kotgenoot boven mij te lang in de douche staat, druppelt het hier binnen”, vertelt Amélie. En alsof dat nog niet genoeg is, krijgt ze ook ongewenst bezoek. “Ik hoorde plots geritsel en toen bleek dat er hier muizen zaten.”